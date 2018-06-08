Калуга, 8 июня, 2018, 14:14 — ИА Регнум. В Калугу из Санкт-Петербурга доставят трёхметровый футбольный мяч, который установят к чемпионату мира по футболу — 2018 на развязке под Гагаринским мостом. Это совместный проект управления физической культуры, спорта и молодежной политики города и АНО «Калужская футбольная лига». Как сообщили 8 июня корреспонденту ИА REGNUM в городской управе, мяч прибудет в Калугу 10 июня.

Kaluga-gov.ru Трёхметровой мяч появится в Калуге на развязке под Гагаринским мостом..

По словам, заместителя начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики Калуги Сергея Климова, после окончания чемпионата гигантский мяч останется в собственности городской дирекции спортивных сооружений и будет использоваться во время проведения других мероприятий.

Также на Театральной площади и в Центральном парке культуры и отдыха будут оборудованы фотозоны, около которых можно будет сфотографироваться с символом ЧМ-2018 — волком Забивакой. Кроме того, Калугу украсят порядка 800 флагов с символикой FIFA и чемпионата.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калуге будет готовиться к чемпионату сборная Сенегала. Команде из Африки предоставят новую тренировочную базу «Спутник», построенную на Тульском шоссе специально к мундиалю. Проживать сенегальские футболисты будут в SK Royal Hotel Kaluga на Трамплинной улице. Сборная прибудет в областную столицу 12 июня.