Москва, 21 июня, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 21 июня, отмечается День кинологических подразделений МВД РФ. Праздник утвердили приказом МВД РФ в 2004 году.

Цитата из к/ф «Ко мне, Мухтар!». реж Семен Туманов. 1964. СССР В строю

Сегодня в органах внутренних дел России функционируют 320 кинологических групп и 188 центров кинологической службы. С помощью служебно-розыскных собак в России ежегодно раскрывают около 20 тыс. преступлений. Многие собаки имеют награды за верность долгу, а некоторым даже ставят памятники.

Так, в Новосибирске в 2009 году установили памятник, посвящённый собакам, погибшим при исполнении служебного долга. Прототипом для создания скульптуры послужила овчарка по кличке Джек, которая вместе со своим хозяином совершила пять командировок в Чечню и погибла при исполнении служебных обязанностей. Задачей Джека был поиск и обнаружение взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

Память служебной собаке, которая прошла подготовку в России, увековечили и на Кубе. В Музее Кубинской революции находится чучело пса по имени Никсон, который предотвратил три покушения на жизнь кубинского лидера Фиделя Кастро. Пёс прошёл подготовку в Ростовской школе собаководства. Никсон восемь лет охранял Кастро и, благодаря феноменальному нюху, трижды находил взрывчатку в тех местах, где должен был появиться кубинский лидер.

Подготовка к созданию службы розыскных собак в России началась в 1907 году. Инициатором и организатором этого дела стал чиновник для особых поручений Департамента полиции МВД Российской империи Василий Лебедев. Он изучил иностранную литературу о полицейской службе собак, а затем на практике ознакомился с этой службой в Германии, Франции, Австро-Венгрии, Швейцарии и Бельгии.

21 июня 1909 года в Санкт-Петербурге открылся первый в России питомник полицейских сыскных собак, на базе которого работала школа дрессировщиков. Этот питомник стал первым кинологическим подразделением МВД России. С тех пор 21 июня принято считать днём рождения российской кинологической службы.

К декабрю 1912 года полицейских сыскных собак стали применять для раскрытия преступлений более чем в 50 российских губерниях. Первый питомник военно-полевых собак сформировали на базе Измайловского гвардейского полка в 1912 году. Там собак готовили и использовали в основном для обеспечения связи и ведения разведки.

В 1920 году Народный комиссариат внутренних дел начал открывать первые школы-питомники по подготовке специалистов-кинологов и собак-ищеек для уголовного розыска. Аналогичные подразделения сформировали также в пограничных войсках, в наркомате путей сообщения, в составе военизированной охраны и в других структурах.