Донецк, 8 июня, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Больше роты солдат потеряла Украина во время боевых действий в Донбассе за полгода, заявил начальник пресс-службы ВС Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, сообщает 8 июня «Донецкое агентство новостей».

Василий Верещагин. После неудачи (фрагмент). 1868

По его словам, последние шесть месяцев для украинской армии на позициях под Горловкой были крайне неудачными. За это время, пытаясь занять невыгодные позиции, ВСУ потеряли более роты военнослужащих, сказал Безсонов.

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Напомним, ранее ВСУ пытались наступать в районе Горловки на позиции войск ДНР, несмотря на объявленное ранее «пасхальное» перемирие. В результате республиканская армия отразила две атаки ВСУ, армия Украины потеряла около 40 человек убитыми и ранеными.