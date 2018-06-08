Ярославль, 8 июня, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Ярославский речной порт обратился в региональное УФАС с просьбой разобраться с резким ростом цен на судомоторное топливо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.

Yarport.com Ярославский речной порт

Весь грузовой флот Ярославского речного порта работает на специальном судомоторном топливе. Последняя закупка была осенью 2017 года, зимой такое топливо не закупается. Весной, с началом навигации, цена выросла на 44%.

Основная наша деятельность — добыча песка, и повышения цен на судомоторное топливо приведёт к удорожанию песка для строительной отрасли. Но мы не можем такими же темпами поднимать цену на песок, потому что мы его не одни продаем. Грузовой флот и добычной комплекс, работающие на судомоторном топливе, дают речному порту более 50% от совокупного дохода», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ОАО «Ярославский речной порт» Валерий Абидин.

Предприятие в начале неделе обратилось в ярославское УФАС, которое начало проверку. Но после обращения в антимонопольную службу, по словам Валерия Абидина, продавцы судомоторного топлива отказались продавать им топливо.

«Мы будем вынуждены переходить на дизельное топливо, и тогда для нас затраты вырастут не на 44%, а на 70%»— сказал корреспонденту ИА REGNUM Валерий Абидин.

Возить топливо из другие регионов — очень дорого, и на предприятии этот вариант не рассматривают.

Вопрос о росте цен на судомоторное топливо был поднят на последнем заседании Ярославской областной думы. Дума приняла обращение к председателю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой принять действенные меры по предотвращению роста цен на бензин и дизельное топливо. Депутат Иван Парамонов предложил включить в обращение и судомоторное топливо.

«На рынке творится полный беспредел. Нужно говорить не только о том, что страдают автомобилисты, но о конкурентоспособности нашей экономики в целом. Рост затрат на топливо снижает конкурентоспособность, наша продукция становится дороже», — сказал депутат Ярославской областной думы Иван Парамонов.

Однако коллеги не поняли, о каком топливе идет речь и решили принять обращение в первоначальном варианте.