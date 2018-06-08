Симферополь, 8 июня, 2018, 14:05 — ИА Регнум. Ближайшие три недели из-за сильной жары и отсутствия осадков леса Крыма будут закрыты для туристических прогулок. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РК.

Иван Слюсарев. Лесной пожар (фрагмент). 1942

«В ряде регионах полуострова определён пятый класс пожарной опасности. Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств на 21 день», — сказано в сообщении МЧС.

Исключение сделано только для сквозного проезда по дорогам общего пользования, посещения баз отдыха, детских лагерей, здравниц и турбаз.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на полуострове зафиксировано на один лесной пожар больше, чем в 2017-м. 2 июня глава Крыма Сергей Аксёнов ввёл на территории республики режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.