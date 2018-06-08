Киев, 8 июня, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Международный валютный фонд проведет тщательный анализ принятого на Украине закона об антикоррупционном суде, заявил постоянный представитель МВФ в Киеве Йоста Люнгман, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР У моря погоды не дождёшься

Он дал понять, что МВФ еще не считает выполненными требования к Украине по антикоррупционному суду

«Верховная рада Украины приняла законопроект о Высшем антикоррупционном суде, дополнив этим новым основополагающим компонентом антикоррупционную стратегию властей Украины. Специалисты МВФ проведут анализ документа на предмет его соответствия договоренностям, достигнутым в контексте программы реформ, которую поддерживает фонд», — заявил Люнгман.

Бывший посол США на Украине Стивен Пайфер вместе с тем заявил, что новым препятствием может оказаться увольнение с должности главы украинского Минфина Александра Данилюка.

«Один шаг вперед, один назад? Верховная рада, наконец, проголосовала за создание антикоррупционного суда. Сейчас вопрос заключается в том, соответствует ли законодательство требованиям МВФ. Но решение Рады уволить министра финансов Данилюка может стать новым препятствием для выделения траншей МВФ», — говорится в комментарии американского дипломата.

Национальный банк Украины заявил, что ожидает от МВФ в общей сложности $2 млрд в 2018 году.

«Для МВФ ключевое не то, кто возглавляет министерство финансов, а последовательность его политики, устойчивость государственных финансов и прогресс страны в целом в выполнении договоренностей в соответствии с программой сотрудничества с фондом… Структурные реформы и продолжение сотрудничества с официальными кредиторами Украины критически важны как для сохранения макрофинансовой стабильности (особенно учитывая осложнение доступа развивающихся стран к глобальному рынку капитала), так и для обеспечения долгосрочного экономического роста нашей страны», — отметили в НБУ.

Украинский экономист Алексей Кущ в своем Facebook обращает внимание на то, что МВФ выделяет Аргентине кредит на 50 млрд долларов, в то время как на Украине с ажиотажем ожидают $1−2 млрд.

«Просто отличие в уровне подхода: Аргентина берет деньги в обмен на план экономического развития, а у нас — в обмен на какие-то точечные решения, принимаемые с большими потугами и помпой. Дебилы, что поделаешь…», — констатирует специалист.

ИА REGNUM напоминает, что уже уволенный с поста министра финансов Александр Данилюк в последние дни на должности заявлял, что если Украина не получит в 2018 году очередной транш от МВФ, урезание расходной части бюджета неизбежно. По мнению Данилюка, речь может идти о весьма значительных суммах — вплоть до 4 млрд долларов.