Пекин, 8 июня, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Чемпионат мира по футболу, который стартует в России 14 июня, как и остальные международные спортивные соревнования, не должны страдать от влияния неспортивных факторов. Об этом говорится в совместном заявлении, сделанном президентом РФ Владимиром Путинным и председателем КНР Си Цзиньпином относительно предстоящего мундиаля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

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Стороны выразили уверенность, что открывающийся через несколько дней в России чемпионат мира по футболу станет «всемирным праздником спорта, фестивалем дружбы между спортсменами всех континентов», приводит текст заявления «Р-Спорт».

Как сообщало ИА REGNUM, мировое футбольное первенство будет проходить в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Первая игра состоится на стадионе «Лужники», где встретятся сборные России и Саудовской Аравии. На футбольные баталии уже продано свыше 2,4 млн билетов, из них почти половину приобрели болельщики из России.

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Напомним, сегодня, 8 июня, президент РФ Владимир Путин находится в Китае с государственным визитом. По итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином стороны подписали совместное заявление, которое касается двусторонних отношений и международной проблематики. Россия и Китай намерены укреплять сотрудничество, в частности, в сфере высоких технологий, авиастроении, финансовой сфере, в области образования. Также в планах совместная реализация инфраструктурных проектов и расширение культурно-гуманитарного сотрудничества (в феврале в России и Китае стартовали Годы межрегиональных обменов — прим. ИА REGNUM ).