Вашингтон, 8 июня, 2018, 13:53 — ИА Регнум. В России создается самый мощный стратегический бомбардировщик — Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), разрабатываемый компанией «Туполев», сообщает The National Interest.

Цитата из видео «ПАК ДА — перспективный авиационный комплекс дальней авиации» пользователя Зарубежное Военное Обозрение.youtube.com Макет ПАК ДА

По данным издания, новая машина поднимется в воздух к 2026 году, а серийное производство начнется к 2029 году. При этом разработку ПАК ДА планировали закончить в 2019 году, но сроки были сдвинут в связи с разработкой бомбардировщика Ту-160М2.

Как сообщало ИА REGNUM, ПАО «Туполев» начало строительство первого самолёта Ту-160М2 — новой модификации наиболее совершенного российского сверхзвукового стратегического бомбардировщика с крылом изменяемой стреловидности. «Белый лебедь» в новом обличье, по планам, поднимется в воздух в 2021 году.

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