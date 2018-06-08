Ярославль, 8 июня, 2018, 13:43 — ИА Регнум. Ярославское отделение ОНФ нашло недостатки в летних оздоровительных детских лагерях. Об этом сообщает сайт общероссийского народного фронта. ОНФ проводят мониторинг состояния детских оздоровительных лагерей. В обоих подвергшихся проверке на начальном этапе местах детского отдыха — это ДОЦ «Иволга» в Ярославском районе и спортивно-оздоровительный комплекс «Русь» в Тутаевском районе — выявлены недостатки, связанные с ветшающей материально-технической базой.

Onf.ru Детский лагерь в Ярославской области

«Создается впечатление, что ответственные лица по-прежнему не особо заинтересованы в сохранении и развитии лагеря. У жилых корпусов разрушается цоколь. В двери одной из спален зияет дыра. На стене душевой комнаты отбита плитка, причем в том же самом месте, что и три года назад. На улице стоят некрашеные лавки и ржавые умывальники. Чувствуется какая-то неухоженность — и это печально», — прокомментировала посещение ДОЦ «Иволга» член регионального штаба Общероссийского народного фронта Жанна Торхова.

Общественники отмечают и еще один общий для многих детских лагерей недостаток — отсутствие газа, что приводит к необходимости консервации зданий в межсезонье, а это опять же связано с затратами. Общероссийский народный фронт уже неоднократно обращался к региональным властям с предложениями о разработке программы помощи в развитии материально-технической базы детских лагерей, а также помощи в вопросах газификации.