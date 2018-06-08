Нижний Тагил, Свердловская область, 8 июня, 2018, 13:39 — ИА Регнум. В Свердловской области названа предварительная причина пожара, который унёс жизни двоих супругов и трёх девочек. По предварительным данным, дом в садоводческом товариществе под Нижним Тагилом загорелся из-за короткого замыкания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС России.

Цитата из х/ф «Нити». Реж. Мик Джексон. 1984. Великобритания Сгоревший заживо

Образцы электропроводки направлены на пожарно-техническую экспертизу. По её итогам и будет названа окончательная причина возгорания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM пожар возник ночью 8 июня. Погибли мужчина 1984 года рождения, женщина 1982 года и три девочки. Две из них были родными дочерьми супругов, а третья приходилась им племянницей.

По информации МЧС, о пожаре стало известно слишком поздно. К моменту приезда пожарных дом был объят пламенем. Тем не менее спасатели смогли вытащить изнутри газовый баллон и тем самым предотвратили взрыв.