Санкт-Петербург, 8 июня, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Петербургские дорожники завершили программу ремонта дорог к чемпионату мира по футболу, который начинается 14 июня. Всего отремонтировано 1,16 млн квадратных метров дорожного покрытия, при этом применялись новые рецепты асфальтобетонных смесей.

Дарья Драй ИА REGNUM Вечерний Невский проспект

Как сообщил 8 июня городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), «в полном объеме выполнена поставленная задача по восстановлению дорожного покрытия на всех маршрутах следования клиентских групп FIFA».

Самым главным эпизодом проведенных работ, безусловно, стал ремонт Невского проспекта, на участке от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания. Также было обновлено дорожное покрытие на участках набережной Фонтанки, на Владимирском проспекте, Миллионной улице и других городских магистралях. На подъезде к Петербургу было отремонтировано Зеленогорское шоссе.

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Кроме того, благоустроена территория площади Восстания перед выходом из Московского вокзала, отремонтированы подъезды к стадиону «Санкт-Петербург» на Крестовском острове и к тренировочным площадкам в Павловске и Ломоносове. Завершены ремонтные работы на петербургских мостах.

Технология дорожного ремонта в этот раз подверглась оптимизации по сравнению с прошлыми годами.

«Выравнивающий слой выполнен на модифицированном битуме с целью усиления прочности дорожной конструкции и повышения устойчивости к пластическим деформациям от воздействия автотранспорта, а верхний слой уложен из асфальтобетона более износостойкого к воздействию шипованной резины», — пояснили в КРТИ.

Как сообщало ИА REGNUM, оставшуюся часть главной городской магистрали, так называемый Старо-Невский, будут ремонтировать уже после мирового первенства. Жители жалуются, что в этой части проспекта тротуары искусственно заужают для прохода пешеходов для создания парковочных мест у дорогих бутиков.

Тем временем на петербургских дорогах вводятся многочисленные ограничения и запреты, связанные с проведением ЧМ-2018.

«Правительство Санкт-Петербурга просит всех зрителей футбольных матчей Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 прибывать к стадиону «Санкт-Петербург» заранее, используя общественный транспорт», — заявили в Смольном.