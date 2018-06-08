Вашингтон, 8 июня, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Зонд Juno зарегистрировал на Юпитере большое число грозовых разрядов и построил карту их распределения в атмосфере планеты. Об этом сообщается в журнале Nature.

Jpl.nasa.gov Зонд Juno

Отмечается, что данные, полученные с помощью зонда, помогли построить карту появления грозовых разрядов на Юпитере. Как выяснилось, вспышки молний часто возникали в районе полюсов и почти отсутствовали около экватора.

По словам учёных, это объясняется отсутствием влажной конвекции в области экватора. При этом больше количество молний на полюсах, напротив, говорит об активных процессах в этих областях.