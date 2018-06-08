Оренбург, 8 июня, 2018, 13:34 — ИА Регнум. В Оренбурге прокуратура через суд предъявила претензии местной администрации. Надзорное ведомство потребовало признать незаконным бездействие мэрии, которая не обеспечила проведение оценки технического состояния городских дорог, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Оренбургской области Ольга Аникеева.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт дорог

«Оценка технического состояния дорог не выполнена, а значит, распорядитель бюджетных денежных средств не располагает объективными данными о состоянии дорожного полотна. Иными словами, достоверно неизвестно, какие дороги в городе имеют стопроцентный износ и требуют незамедлительного ремонта», — отметила представитель прокуратуры.

Ленинский районный суд встал на сторону прокурора и обязал ответчика выполнить оценку технического состояния дорог местного значения муниципального образования до 31 декабря 2018 года. Добавим, что решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Стоит отметить, что ранее по материалам проверки надзорного ведомства в Оренбурге возбудили уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных средств на ремонт и реконструкцию дорог. Тогда ведомство указало, что ремонту подверглись участки, чей износ был до 10%, тогда как в городе есть дороги со 100-процентным износом, однако они до сих пор остаются без ремонта.

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В мэрии оперативно отреагировали на распространённую прокуратурой информацию о нецелом расходовании денег. Чиновники заявили, что деньги все «целевые», поскольку направлены на приведение в нормативное состояние дорожного полотна в муниципалитете.

По данным гоадминистрации, в Оренбурге 1029 дорог. Их общая протяженность 900 км. Общая протяженность участков с проезжей частью, находящейся в неудовлетворительном состоянии на сегодня составляет 60%. Порядка 30% дорог в Оренбурге требуют капитального ремонта, 20% — реконструкции.