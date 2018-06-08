Анкара, 8 июня, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Решение властей Австрии о закрытии семи мечетей в Вене и депортации имамов направлено на то, чтобы обособить мусульманское общество в своих политических интересах. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Алексей Боголюбов. Мечеть в Константинополе

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«Это результат расистской и дискриминационной политики, направленной против ислама в этой стране», — написал он в своём микроблоге в Twitter, добавив, что эта позиция австрийского правительства «противоречит международным юридическим нормам, политике социального единства и правам меньшинств».

Как сообщало ИА REGNUM, о закрытии семи салафитских мечетей в Австрии канцлер страны Себастьян Курц объявил сегодня, 8 июня. Это стало результатом расследования злоупотреблений в турецких мечетях Вены. Также сообщалось о высылке из страны 62 до 65 имамов, чья деятельность финансируется из-за рубежа. Все они принадлежат к религиозной ассоциации ATIB.