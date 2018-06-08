Бийск, Алтайский край, 8 июня, 2018, 13:37 — ИА Регнум. За коммунальное ЧП со смертельным исходом, случившееся год назад при проведении гидравлических испытаний тепловых сетей в Бийске, будут судить главного инженера компании «БийскэнергоТеплоТранзит». Уголовное дело, возбуждённое по ч. 2 ст. 269 УК РФ («Нарушение правил безопасности при эксплуатации и ремонте магистральных трубопроводов, повлекшее по неосторожности смерть человека») уже передано в суд, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Провал грунта в Бийске. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

Напомним, трагедия произошла в мае 2017 года. После ремонта порыва, обнаруженного в ходе опрессовки, ответственный за её проведение специалист должен был осуществить повторное испытание теплосетей и осмотр тепловых камер. Халатность привела к новому порыву: ветхая труба лопнула и кипяток залил значительную территорию подземного пространства. В этот момент над трубопроводом около одного из домов на улице Петра Мерлина проходила 70-летняя женщина. Она рухнула в образовавшуюся из-за размыва почвы яму с кипятком и получила термические ожоги площадью около 75% поверхности тела. Спустя несколько дней пострадавшая скончалась, медики не смогли ей помочь.