Нижний Новгород, 8 июня, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Нижегородский суд приговорил одного из участников банды, похитившей четыре картины знаменитого художника Исаака Левитана в Ивановской области, к 13 годам колонии, сообщает 8 июня пресс-служба СК России.

Цитата из х/ф «Старики-разбойники». Реж. Эльдар Рязанов. 1971. СССР Похитители картины

«Подсудимый совместно с подельниками похитил 4 картины художника Левитана И. И., имеющих особую научную, культурную и художественную ценность, общей стоимостью более 180 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что преступник действовал в составе банды, совершавшей в Нижегородской области преступления, описанные десятком статей уголовного кодекса России, среди которых участие в банде, совершение грабежей, разбойных нападений, посягательство на жизнь полицейского и другие.

Во время расследования уголовного дела картины были возвращены в музей-заповедник. Дело в отношении четырех остальных участников банды рассматривается в суде.