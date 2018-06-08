Кишинёв, 8 июня, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Телеканал «РТР-Молдова», который 9 мая осуществил показ парада Победы в Москве, оштрафован на 85 тысяч леев (более $5 тыс.). Такое решение, как передает «Интерфакс», принял Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) Молдавии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы на Красной Площади

«КСТР сослался на кодекс о телевидении и радио, в который в декабре 2017 года были внесены поправки, запрещающие трансляцию в Молдавии «иностранной пропаганды», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2018 г. на Красной площади в Москве прошел главный военный парад России. В мероприятии приняли участие около 13 тыс. солдат и офицеров. Главным событием парада стала демонстрация новейших образцов вооружения.