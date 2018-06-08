Ярославская область, 8 июня, 2018, 13:28 — ИА Регнум. В селе Никульское Тутаевского района Ярославской области накануне празднования 55-летия полета в космос Валентины Терешковой задрапировали недостроенное здание школы. Об этом сообщает «Эхо Москвы в Ярославле».

Echo76.ru Задрапированная школа в Никульском

55-летие полета Валентины Терешковой будет отмечаться 16 июня. Праздничные мероприятия запланированы и на родине Терешковой, которая родилась в деревне Большое Масленниково около Никульского. Благодаря прославленной землячке в советское время в Никульском начали строить школу, однако достроить не смогли. Несколько десятилетий остов здания пугает проезжающих по дороге Ярославль-Углич.

Echo76.ru Здание школы в Никульском

В день 55-летия полета в Никульском планируют освятить новый храм в честь святителя Николая. Будет открыта новая экспозиция музея «Космос», который также находится в селе. А вот в судьбе недостроя таких кардинальных перемен нет. В преддверии приезда Валентины Терешковой и руководства Ярославской области здание решили просто задрапировать.