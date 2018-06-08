Киев, 8 июня, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Закон о создании антикоррупционного суда проверит Международный валютный фонд (МВФ), заявил глава департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс в Вашингтоне, сообщает 8 июня УНИАН.

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По его словам, антикоррупционный суд должен быть независимым и «заслуживающим доверия», а также «отвечать ожиданиям украинцев». Одним из ключевых моментов при создании суда является отбор судей, отметил Райс. Соответственно, важнейшая роль должна отводиться международным экспертам, которые будут оценивать «правильность» судей, считает представитель МВФ. Именно на этот момент будет обращать внимание комиссия МВФ при проверке закона.

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Напомним, закон о создании антикоррупционного суда был принят Верховной радой 7 июня. Создание суда является главным условием для получения Киевом следующего транша от МВФ.