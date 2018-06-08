Болонский процесс – это враньё от начала до конца – Пётр Толстой
Москва, 8 июня, 2018, 13:24 — ИА Регнум. От внедрения в России Болонской системы ничего хорошего не вышло, считает вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой. Об этом он заявил 8 июня в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя инцидент со старшеклассницей из Татарии, которой пришлось снять бюстгальтер, чтобы пройти через рамки металлоискателей на сдачу ЕГЭ по химии.
«Унижается человеческое достоинство, причём делается это нагло, системно и под прикрытием красивых слов, — заявил Толстой. — Нет никакого Болонского процесса. Это враньё от начала до конца. Город есть. Процесс в Европе есть. Но абсолютно ясно, что никакого процесса (в РФ — прим. ИА REGNUM ) не вышло из этого. Наши дети не поступают без экзаменов в европейские вузы. Это чушь и обман — такой же, как «Волгу» за ваучер».
С ним не согласилась ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок:
«Наши дети поступают без экзаменов в лучшие вузы нашей страны, — заявила она. — Не надо говорить в целом о системе, что она плоха. Перегибы есть…»
В ответ на это Пётр Толстой призвал вообще демонтировать эту систему «от начала до конца».
«Демонтировать нельзя — она правильная, — возразила Починок. — Её надо улучшать, чтобы идиоты на местах не издевались над девочками».
«Вы отстаиваете испорченную версию образования», — заявил по этому поводу Пётр Толстой.
Напомним, что впервые эксперимент по введению ЕГЭ провели в 2001 году в республиках Чувашия, Марий Эл, Якутия, а также в Самарской и Ростовской областях по восьми учебным дисциплинам. В 2002 году эксперимент по введению единого государственного экзамена организовали в 16 регионах страны. В 2003 году эксперимент охватил 47 субъектов РФ, а в 2004 — 65 регионов страны. В 2008 году ЕГЭ уже сдавали свыше миллиона учащихся во всех регионах.
В октябре 2016 года министр образования Ольга Васильева заявила о том, что ЕГЭ отменять не будут, а будут лишь совершенствовать. По мнению министра, это «очень хороший социальный трамплин или лифт для всех».