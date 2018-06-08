Москва, 8 июня, 2018, 13:24 — ИА Регнум. От внедрения в России Болонской системы ничего хорошего не вышло, считает вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой. Об этом он заявил 8 июня в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя инцидент со старшеклассницей из Татарии, которой пришлось снять бюстгальтер, чтобы пройти через рамки металлоискателей на сдачу ЕГЭ по химии.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Обман

«Унижается человеческое достоинство, причём делается это нагло, системно и под прикрытием красивых слов, — заявил Толстой. — Нет никакого Болонского процесса. Это враньё от начала до конца. Город есть. Процесс в Европе есть. Но абсолютно ясно, что никакого процесса (в РФ — прим. ИА REGNUM ) не вышло из этого. Наши дети не поступают без экзаменов в европейские вузы. Это чушь и обман — такой же, как «Волгу» за ваучер».

С ним не согласилась ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок:

«Наши дети поступают без экзаменов в лучшие вузы нашей страны, — заявила она. — Не надо говорить в целом о системе, что она плоха. Перегибы есть…»

В ответ на это Пётр Толстой призвал вообще демонтировать эту систему «от начала до конца».

«Демонтировать нельзя — она правильная, — возразила Починок. — Её надо улучшать, чтобы идиоты на местах не издевались над девочками».

«Вы отстаиваете испорченную версию образования», — заявил по этому поводу Пётр Толстой.

Напомним, что впервые эксперимент по введению ЕГЭ провели в 2001 году в республиках Чувашия, Марий Эл, Якутия, а также в Самарской и Ростовской областях по восьми учебным дисциплинам. В 2002 году эксперимент по введению единого государственного экзамена организовали в 16 регионах страны. В 2003 году эксперимент охватил 47 субъектов РФ, а в 2004 — 65 регионов страны. В 2008 году ЕГЭ уже сдавали свыше миллиона учащихся во всех регионах.

В октябре 2016 года министр образования Ольга Васильева заявила о том, что ЕГЭ отменять не будут, а будут лишь совершенствовать. По мнению министра, это «очень хороший социальный трамплин или лифт для всех».