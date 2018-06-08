Москва, 8 июня, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Концерты российской певицы Земфиры в Нижнем Новгороде и Калининграде не состоятся из-за решения региональных властей и силовых ведомств, сообщила 8 июня артистка на своей странице в Instagram.

pleasureup Земфира

«В связи с категорическим запретом на проведение любых культурно-массовых мероприятий в период проведения чемпионата мира по футболу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что организатор концертов ЗАО «Планета Плюс» пыталось урегулировать вопрос с представителями администраций и силовых ведомств. Но в конечном итоге все попытки оказались безуспешными — концерты запретили.

Напомним, 29 июня планировалось выступление Земфиры на фестивале в Калининграде, 5 июля — в Нижнем Новгороде.

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