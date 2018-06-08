Улан-Удэ, 8 июня, 2018, 13:08 — ИА Регнум. В Бурятию сегодня, 8 июня, с рабочим визитом прибыл министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, министр посетил промышленный парк Бурятии, АО «Улан-Удэнский авиационный завод», встретился с главой республики Алексеем Цыденовым.

Egov-buryatia.ru Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров прибыл в Бурятию

Также Мантурова в Бурятии прокатили на золотом вертолёте.

«После посещения промышленного парка делегация во главе с министром и главой Бурятии Алексеем Цыденовым должна были отправиться на авиационный завод. Для транспортировки высокого гостя был использован вертолёт авиакомпании «Баргузин». Это воздушное судно заметно выделяется на фоне других вертолётов необычной золотой окраской», — сообщает «Байкал Медиа Консалтинг».

Уточняется, что этот вертолёт, использующийся для перевозки важных гостей, оснащён кожаным салоном и вмещает 12 пассажиров. Путь от промышленного парка до авиазавода в итоге занял 10 минут.

Добавим, судя по информации республиканского правительства, визит министра в Бурятию был плодотворным. Посетив промышленный парк Бурятии, Мантуров ознакомился с проектами резидентов промпарка. Также в рамках визита министра было подписано соглашение о взаимодействии Российского фонда технологического развития (Фонд развития промышленности) и Гарантийного фонда субъектов малого и среднего предпринимательства и развития промышленности Бурятии.

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В правительстве Бурятии напомнили, что это не первый визит Дениса Мантурова в регион. Ранее он посещал республику в 2012 году.