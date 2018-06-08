Киев, 8 июня, 2018, 13:06 — ИА Регнум. На Украине из-за «неудовлетворительной работы» могут отправить в отставку министра социальной политики страны Андрея Реву. Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте Верховной рады.

Цитата из м/ф «Жил-был пёс». реж Эдуард Назаров. 1982. СССР Волшебный пендель

Документ, авторами которого стали девять народных депутатов, внесен в парламент под №8451.

«Постановление предусматривает признание работы министерства социальной политики Украины неудовлетворительной», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня Верховная рада проголосовала за отставку Александра Данилюка с должности министра финансов Украины.

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