На Украине могут уволить министра соцполитики Реву
Киев, 8 июня, 2018, 13:06 — ИА Регнум. На Украине из-за «неудовлетворительной работы» могут отправить в отставку министра социальной политики страны Андрея Реву. Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте Верховной рады.
Документ, авторами которого стали девять народных депутатов, внесен в парламент под №8451.
«Постановление предусматривает признание работы министерства социальной политики Украины неудовлетворительной», — отмечается в пояснительной записке к документу.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня Верховная рада проголосовала за отставку Александра Данилюка с должности министра финансов Украины.
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