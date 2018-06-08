Киев, 8 июня, 2018, 13:04 — ИА Регнум. Депутат, глава фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко раскритиковал решение парламентской коалиции и правительства Украины взять кредит на более $500 млн долларов на покупку 55 вертолетов Airbus Helicopters (Франция).

Clemens Vasters Вертолёт Airbus Tiger

«Идите, создавайте совместные предприятия с «Мотор Сич», с «Антоновым» и вкладывайте миллиарды долларов в украинскую экономику, чтобы у украинцев была работа и зарплата. Никогда не надо слушать, что вам говорят иностранцы. Нужно делать то, что делают они — защищать свой рынок, своих людей, свои рабочие места и рассчитывать только на себя. Иначе в один прекрасный день мы проснемся, и не будет ничего, заберут всё, включая трусы… Надо быть полным дураком, чтобы покупать импортные вертолеты, когда наши украинские установили 22 мировых рекорда. Это вертолеты запорожского «Мотор Сич». Как можно, имея такие уникальные вертолеты, покупать импортные? Или дураки, или враги могут делать такие вещи», — сказал Ляшко 8 июня в кулуарах Рады.

Он призвал правительство вложить деньги в предприятие «Мотор Сич» (г. Запорожье), которое завершает летные испытания пяти моделей украинских вертолетов.

«Было бы правильно, если бы в парламенте демонстрировали кадры с украинскими вертолетами, которые производит «Мотор Сич», потому что это рабочие места для наших людей, зарплаты. И тогда не надо будет рассказывать, что мы ходим, побираемся за кредитами, если полмиллиарда долларов тратим на покупку импортных вертолетов вместо того, чтобы инвестировать в собственное машиностроение, вертолетостроение. Тысячи жителей Запорожья, сотни смежных предприятий по Украине завязаны на успешную работу «Мотор Сич». Деньги надо вкладывать туда», — добавил Ляшко.

Он призвал украинское правительство поддержать отечественное машиностроение и вертолетостроение.

«Иначе не надо удивляться, почему мы бедные, почему побираемся, почему наши люди как дешевая рабочая сила едет за границу собирать в Польше или в Португалии клубнику. Потому что неправильная экономическая политика, потому что хвастают, что миллиарды выводят из Украины на приобретение импортных товаров, вместо того, чтобы покупать свои украинские товары. Эта история с покупкой французских вертолетов в очередной раз показывают насущную необходимость принятия нашего закона «Покупай украинское, плати украинцам». Деньги плательщиков налогов должны работать на рабочие места украинцев, на развитие украинской экономики и науки», — добавил Ляшко.

По его словам, Украине нужно вести протекционистскую политику и защитить отечественное производство.

«Ежегодно 300 млрд средств наших плательщиков налогов выводят за границу, создавая за наши деньги рабочие места туркам, полякам, французам. Своим надо создавать рабочие места, бороться за своей внутренний рынок, за рабочие места для украинцев… А потом нам раздают кредиты в обмен на продажу земли, сырья, повышение пенсионного возраста и повышение цены на газ», — подытожил депутат.

Напомним, 29 мая в Париже глава МВД Арсен Аваков и госсекретарь министерства экономики и финансов Франции Дельфин Жени-Стефан подписали соглашение о поставке Украине 55 вертолетов (модели Н125, Н145, Н225). Общая стоимость договора около 551 миллиона евро.

Как сообщалось, 7 июня Верховная рада разрешила правительству Украины взять кредит на закупку 55 вертолетов компании Airbus Helicopters для министерства внутренних дел и государственной службы по чрезвычайным ситуациям. За ратификацию соглашения №8109 между правительствами Украины и Франции по поводу поддержки в создании единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты на Украине проголосовали 227 депутатов (преимущественно депутаты фракции «Народный фронт» и «Блок Петра Порошенко»).