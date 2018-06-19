Москва, 20 июня, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 20 июня, мировое сообщество отмечает Всемирный день беженцев. Дату установили на Генеральной Ассамблее ООН в 2000 году.

Николай Иванович Фешин. Беженцы. Эскиз. Сер. 1900-х

На протяжении многих лет разные страны и регионы отмечали собственные памятные дни, посвященные беженцам. Одним из самых известных считается День африканских беженцев, который отмечается в ряде стран 20 июня.

4 декабря 2000 года на Генеральной Ассамблее ООН приняли резолюцию, в которой отмечалось, что в 2001 году будет отмечаться 50-я годовщина Конвенции о статусе беженцев. В документе также указано, что Организация африканского единства согласилась с тем, чтобы международный День беженцев отмечался одновременно с Днем африканских беженцев.

В середине ХХ века в международной помощи нуждались около 1,3 млн беженцев во всем мире, включая 350 тыс. беженцев в Европе, которая все еще боролась с последствиями Второй мировой войны. К концу 1950-х годов основная концентрация беженцев переместилась из Европы на другие континенты, в первую очередь в Африку. Со временем география этого явления расширилась за счёт Южной Азии, Ближнего Востока и Балкан.

В 1950 году Генеральная Ассамблея ООН учредила Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), которое начало работать с 1 января 1951 года. Две главные функции УВКБ — предоставление беженцам международной защиты и стремление найти надежные решения проблемы беженцев.

В 1951 году УВКБ предложило ратифицировать конвенцию «О статусе беженцев», в которой определены права людей, вынужденно покидающих свой дом, и обязанности государств по отношению к этим людям. Сейчас участниками конвенции являются 145 стран.

В последние годы наблюдаются самые масштабные за 70 лет перемещения населения через международные границы. По данным УВКБ, 65,6 млн человек во всём мире были вынуждены покинуть дома. Среди них около 22,5 млн беженцев. Еще 25 млн человек пришлось мигрировать внутри своей страны. По данным департамента информации и печати МИД РФ, основная часть беженцев находится в Африке, в зоне афганского конфликта и на Балканах. Кроме того, по данным ЮНИСЕФ, с 2010 года число детей, ставших беженцами и мигрантами и путешествующими в одиночку, увеличилось в пять раз и достигло рекордного значения.

В 2014 году, после начала вооруженного конфликта на востоке Украины, поток украинских беженцев хлынул в Россию. За четыре года порядка 1,7 млн граждан Украины обратились в компетентные органы РФ за предоставлением легального статуса: гражданства РФ, статуса беженца, временного убежища, разрешения на временное проживание и т.п.