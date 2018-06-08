Калуга, 8 июня, 2018, 13:02 — ИА Регнум. В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины, который подозревается правоохранителями в совершении изнасилование несовершеннолетней. Об этом 7 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по Малоярославецкому району СУ СК России по Калужской области Олег Федоров.

Анатолий Мосин. Хулигана — к ответу! (фрагмент). 1958

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По его словам, посягательство на половую неприкосновенность 14-летнего подростка злоумышленник совершил летом 2015 года. Житель Калуги подвозил на машине знакомую девочку из посёлка Детчино в областной центр. Он остановил автомобиль у обочины и, угрожая, изнасиловал её. Однако преступление было выявлено лишь почти три года спустя. Потерпевшей пришлось прервать беременность, но в правоохранительные органы медучреждение, где проводилась операция, не сообщило. В наносящее время подозреваемый задержан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле к 18 годам колонии строгого режима был приговорён серийный педофил из Калужской области. Судом установлено 64 преступных эпизода в отношении половой неприкосновенности 12 детей в возрасте от девяти до 13 лет.