Москва, 8 июня, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Негосударственные пенсионные фонды в России сохраняют необходимую устойчивость, заявила 8 июня во время брифинга глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Что касается негосударственных пенсионных фондов, в целом система устойчива», — сказала она.

По ее словам, механизмы оздоровления уже существуют в банковской и страховой сферах. Для пенсионных фондов они не предусмотрены, но и напряженность в сфере обеспечения населения пенсионными гарантиями проявляется не так сильно.

Набиуллина добавила, что в Центробанке продолжается обсуждение темы создания механизма санации НПФов.