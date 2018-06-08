Пермь, 8 июня, 2018, 12:57 — ИА Регнум. В вузах Пермского края в 2018 году смогут принять на бюджетные места на 300 абитуриентов больше, чем в 2017 году. За счет государства получить высшее образование в регионе смогут более 7,8 тыс. студентов. Значительное увеличение бюджетных мест отмечено в Пермском классическом университете, сообщает «Эхо Москвы в Перми».

Николай Ярошенко. Студент (фрагмент). 1881

В Пермском классическом университете из 140 вновь открытых бюджетных мест большая часть пришлась на бакалавриат. Пермский национальный исследовательский университет (ПНИПУ) получит дополнительное финансирование еще на 127 студентов. Увеличение числа бюджетных мест министр образования Пермского края Раиса Кассина связывает с тем, что ПНИПУ вошел в топ-100 лучших университетов России.

В педагогическом вузе число бюджетных место выросло на 25, в Чайковском государственном институте физкультуры — на 36, Пермском институте культуры — 12. Вместе с тем, отмечено сокращение бюджетных мест в Пермской государственной фармакадемии (на 29) и сельскохозяйственном университете (на девять).

Добавим, в Национальном рейтинге вузов России по итогам 2017/2018 учебного года отмечены четыре пермских вуза. В рейтинге по показателю «Образование» Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) занял девятое место, Пермский политехнический (ПНИПУ) находится на 27 месте, Пермский медицинский университет (ПГМУ) — 122−124 место, Пермский педагогический (ПГГПУ) — 175−177 место.

Стоит также отметить, что в Пермском крае растёт число иностранных студентов. Спросом у иностранцев пользуются следующие направления подготовки в пермских университетах: лечебное дело, стоматология, педиатрия (ПГМУ), нефтегазовое дело, экономика, строительство (ПНИПУ), филология, фармация и геология (ПГНИУ). В 2018 году в вузах Пермского края на постоянной основе обучается более 1,6 тыс. иностранных студентов из 52 стран мира.

Краевая власть принимает меры к дальнейшему увеличению количества иностранцев в вузах. На территории региона будет реализован проект строительства международного кампуса. Общий объём инвестиций составит более 1,5 млрд рублей. Планируется, что первых жильцов кампус примет уже в 2019 году.