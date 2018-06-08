Горно-Алтайск, 8 июня, 2018, 12:56 — ИА Регнум. В Республике Алтай уже четвёртые сутки продолжаются поиски троих жителей села Язула (Улаганский район), упавших в реку Шавла при переправе на лошадях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

04.mchs.gov.ru Поисковые работы в Улаганском районе. Река Шавла

Как пояснили в республиканском ГУ МЧС РФ, ЧП произошло вечером 4 июня в урочище Чодро, расположенном в 20 километрах от Язулы. Среди пропавших — 13-летний ребёнок.

Известно, что скорость течения Шавлы составляет 2−3 м/с. При ширине реки в 10−15 метров, её средняя глубина — 2−3 метра.

В поисковой операции задействован вертолёт Ми-8 «Алтай-Авиа» и группа спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда (восемь человек, два плавсредства). Поиски пока не дали результатов, но обследование береговой линии продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё один трагический случай в республике произошёл в конце марта 2018 года: во время конной переправы через реку провалился под лёд и погиб чабан из села Белый Ануй.