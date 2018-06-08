Сана, 8 июня, 2018, 12:49 — ИА Регнум. По меньшей мере 20 повстанцев-хуситов погибли 7 июня в результате столкновении с армией Йемена в провинции Мариб, сообщает со ссылкой на заявление военных турецкое агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

«Ожесточенные бои разразились в четверг после того, как группа повстанцев попыталась проникнуть на армейские позиции на юге района Сервы», — заявил анонимным источник в армии страны.

«В результате боевых действий погибли по меньшей мере 20 хуситов, ряд из них получил ранения», — добавил он.

Напомним, боевые действия в Йемене продолжаются с 2014 года, по одну сторону линии фронта находятся повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном по религиозным соображениям, по другую — подразделения, поддерживаемые арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией.

Ранее свой план окончания военного конфликта в Йемене предложили в ООН. Он предусматривает отказ хуситов от ракетных ударов по территории Саудовской Аравии в обмен на прекращение бомбардировок со стороны коалиции стран во главе с Эр-Рияде.