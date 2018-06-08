Портрет футболиста Рамоса появился на стене дома в Краснодаре
Краснодар, 8 июня, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Первый день в Краснодаре проводит футбольная сборная Испании. Команда прилетела в город накануне поздно вечером. К прибытию звезд мирового футбола несколько жителей Краснодара подготовили сюрприз. Об этом сообщает интернет-портал «Общественное телевидение России».
На стене одного из многоэтажных домов появился портрет капитана испанской сборной Серхио Рамоса.
Чтобы нарисовать его, краснодарские любители граффити пригласили художников из Челябинска. Портрет получился масштабным — — высота стены почти 30 метров. Видел ли его сам Рамос — — пока не известно. Всего же город должны украсить четыре граффити на футбольные темы.
«Первая работа это Серхио Рамос на девятиэтажном доме, — сказал руководитель стрит-арт проекта «Kracity» Евгений Янчуков. — На четырехэтажном будет Лев Яшин, наша легенда СССР. Также будет работа в авторском стиле — Зинедин Зидан, это на улице Постовой. И образы футболистов в стиле кубизма будут выполнены на кольце Селезнева-Старокубанской».
Портрет Льва Яшина почти готов. Остальные будут доделаны к старту чемпионата. Дома для росписи уличными художниками выбирали сотрудники администрации. Главное условие — — чтобы фасады смотрели на дорогу и были хорошо видны из проезжающих машин. Планируется, что граффити сохранятся на зданиях в течение минимум пяти лет.
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