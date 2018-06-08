Краснодар, 8 июня, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Первый день в Краснодаре проводит футбольная сборная Испании. Команда прилетела в город накануне поздно вечером. К прибытию звезд мирового футбола несколько жителей Краснодара подготовили сюрприз. Об этом сообщает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Ruben Ortega Серхио Рамос

На стене одного из многоэтажных домов появился портрет капитана испанской сборной Серхио Рамоса.

Чтобы нарисовать его, краснодарские любители граффити пригласили художников из Челябинска. Портрет получился масштабным — — высота стены почти 30 метров. Видел ли его сам Рамос — — пока не известно. Всего же город должны украсить четыре граффити на футбольные темы.

«Первая работа это Серхио Рамос на девятиэтажном доме, — сказал руководитель стрит-арт проекта «Kracity» Евгений Янчуков. — На четырехэтажном будет Лев Яшин, наша легенда СССР. Также будет работа в авторском стиле — Зинедин Зидан, это на улице Постовой. И образы футболистов в стиле кубизма будут выполнены на кольце Селезнева-Старокубанской».

Портрет Льва Яшина почти готов. Остальные будут доделаны к старту чемпионата. Дома для росписи уличными художниками выбирали сотрудники администрации. Главное условие — — чтобы фасады смотрели на дорогу и были хорошо видны из проезжающих машин. Планируется, что граффити сохранятся на зданиях в течение минимум пяти лет.

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