Суздаль, Владимирская область, 8 июня, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Экскурсионное бюро Владимиро-Суздальского музея-заповедника в Суздале переехало из Знаменской церкви в здание автовокзала. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба музея. В новом бюро туристы могут оформить заказ на экскурсию и узнать обо всех программах музея.

Николай Рерих. Суздаль. Монастырь Александра Невского

В музее отмечают, что прежнее помещение в Знаменской церкви было не приспособлено для полноценного обслуживания туристов.

В администрации Суздальского района напомнили, что при строительстве вокзала в 70-х годах XX в. планировалось размещение в нем визит-центра.

«Организация экскурсионного бюро и сопутствующих структур ГВСМЗ именно по этому адресу не была случайной. Мало кто сейчас вспомнит, что при строительстве автостанции к Олимпиаде 1980 года предполагалось разместить здесь не только автобусные терминалы, но и большой визит-центр», — цитирует пресс-служба музея главу района Алексея Сараева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Знаменская церковь — один из памятников, который пытается вернуть себе Русская православная церковь. Кроме того, на рассмотрении у Росимущества находятся заявки на возвращение Георгиевского собора в Гусь-Хрустальном, Спасо-Преображенского собора, приказной избы в Суздале, а также Троицкой церкви и Золотых ворот во Владимире.