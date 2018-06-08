Чита, 8 июня, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Администрация Читы до конца июня намерена ликвидировать мусорные свалки в микрорайоне «Пески», о которых местные жители рассказали в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.

Цитата из х/ф «Сталкер». Реж. Андрей Тарковский. 1979. СССР Старая свалка

«По уборке свалок, образованных на муниципальных землях, будут проведены аукционы, и к концу месяца территории очистят от мусора», — отметили в администрации Читы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе «прямой линии» вопросы о проблемах утилизации мусора в России Путину задали волонтеры и экологические активисты, которые рассказали об отсутствии систем глубокой переработки отходов в стране, раздельного сбора мусора, а также сказали о проблемах незаконных свалок.

В свою очередь глава государства отметил, что до 2024 года в России появится 200 заводов по утилизации бытовых отходов.

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