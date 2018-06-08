Грозный, 8 июня, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров совершил малый хадж. На днях он совершил рабочую поездку в Объединенные Арабские Эмираты, после чего посетил Саудовскую Аравию.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

В Мекке он совершил ритуал семикратного обхождения Каабы и помолился за благополучие России, а также за мир и спокойствие в Сирии и Ираке.

«Во время умры мы молились о мире и благополучии для народа Чечни и всей России. Также мы обращались к Всевышнему Аллаху с просьбой облегчить участь наших братьев в Сирии, Ираке и других странах, охваченных продолжительными конфликтами. Да смилостивится Аллах над нами!» — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Читайте также: Кадыров вместе со всей своей семьей посетил мусульманскую святыню Каабу

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни неоднократно совершал хадж по святым местам Саудовской Аравии. Впервые он совершил большой хадж в Мекку в 2008 году, до этого он совершал малые хаджи. В июле 2015 года святыню мусульман Каабу специально открыли по разрешению короля Саудовской Аравии для матери главы Чечни Аймани Кадыровой. Вместе с ней посетил Каабу сам Рамзан Кадыров и члены его семьи.

Читайте также: Президент Чечни совершит большой Хадж