Киев, 8 июня, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Между национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) нужно прекратить «ссоры», заявил аудитор НАБУ от Верховной рады Владимир Василенко, сообщает 8 июня УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

По его словам, цель аудитора — это прекращение разногласий между антикоррупционными органами. Василенко добавил, что НАБУ должно быть независимым и проводить свои расследования эффективно и в рамках закона. Аудитор подчеркнул, что к бюро не должно предъявляться «искусственных» претензий.

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Напомним, между антикоррупционными органами на Украине продолжается конфликт. Так, глава САП Назар Холодницкий находится в вынужденном отпуске, так как против него генпрокуратура Украины имеет материалы для привлечения к уголовной ответственности. Также есть конфликт между генпрокуратурой и НАБУ, которые обвиняют друг друга в уголовных преступлениях.