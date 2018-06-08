Вильнюс, 8 июня, 2018, 12:20 — ИА Регнум.

(сс) Julius Памятник Пушкину в Вильнюсе

На территории усадьбы Маркучяй в Вильнюсе, рядом с часовней Св. Варвары, случайно обнаружена крипта, который может представить больше информации о захоронениях в этом месте.

Работники, приводящие в порядок усадьбу Маркучяй, подняли бетонную плиту, лежавшую как часть дорожки, и обнаружили щель. Прибывшие на место инспекторы установили, что обнаруженное пространство использовалось для захоронений. О находке объявил Департамент культурного наследия Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 июня.

Раньше считалось, что в этом месте находятся простые могилы, но новая находка опровергает это мнение и может предоставить новую информацию, связанную с захоронениями, утверждается в сообщении учреждения.

«В случайно обнаруженной крипте сотрудники Департамента культурного наследия обнаружили два гроба. Один из них более старый, состояние другого гроба довольно хорошее, поэму предполагается, что он появился в крипте намного позже. Сам подвал сводчатый, возможно использовалась кладка желтых плит исторического периода. Также виден возможно бетонный пол. Высота крипты около 2,25 м, ширина — 3 м, глубина — 3−4 м. Предполагается, что в одном из гробов похоронена Варвара Мельников, теща сына Александра Пушкина Григория. Ее дочь Варвара Пушкина проживала в Маркучяй с 1899 года, позже здесь был основан музей Александра Пушкина. Чьи останки находятся во втором гробу, пока неясно. Специалисты Департамента культурного наследия подозревают, что крипта может быть соединена с другой криптой, находящейся на стороне часовни. Кто может быть похоронен в другой крипте, если подтвердятся предположения по поводу еще одного подвала, пока неясно», — пояснили в литовском учреждении.

Сейчас работы в усадьбе Маркучяй остановлены, а информация передана Центру культурного наследия. Предполагается, что будет формироваться еще одна часть комплекса усадьбы Маркучяй «Старое кладбище семьи Пушкина», в которую войдут находящиеся на территории захоронения, надгробные памятники и найденная крипта.