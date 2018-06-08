Вашингтон, 8 июня, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Показатели числа самоубийств с 1999 по 2016 годы выросли почти в каждом штате США, тогда как в половине из них этот показатель вырос более чем на 30%, сообщает со ссылкой на Центры контроля и профилактики заболеваний США американское издание The Washington Times.

Эдуард Мане. Самоубийство

Такие данные приведены в опубликованном 7 июня докладе, озаглавленном «Жизненные показатели» (Vital Signs). По информации составителей, более половины из тех, кто лишает себя жизни в США, не страдают умственными заболеваниями.

Медики не смогли назвать причину такого росту числа суицидов, однако подчеркнули, что они редко вызваны одним фактором. По данным патологоанатомов, чаще всего такой шаг вызван личными или финансовыми проблемами, употреблением алкоголя или наркотических средств, а также проблемами со здоровьем.

«Самоубийство является одной из основных причин смерти граждан США. И это трагедия для семей и общин по всей стране», — отметила доктор Энн Шукат, первый заместитель директора Центра в одном из своих заявлений.

«Все, от отдельных лиц и общин до работодателей и профессионалов здравоохранения, могут сыграть определенную роль в усилиях по спасению жизней и остановить эту тревожную тенденцию роста числа самоубийств», — добавила она.

По данным организации, самоубийства являются 10 по численности причиной смертей в США после болезни Альцгеймера и передозировки наркотиками. Так, за 2016 год в США самоубийство совершили около 45 тыс. человек.