Абу-Даби, 8 июня, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Самый крупный в мире искусственный коралловый риф будет создан у берегов эмирата Фуджейра в ОАЭ по соглашению с министерством по изменению климата и окружающей среде этой страны, передает 8 июня Arabian Business.

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Реализацией проекта будет заниматься центр Fujairah Centre for Adventures, созданный в прошлом году для развития активных видов отдыха. Предполагается, что искусственный риф будет расположен на расстоянии примерно одной морской мили от берега, однако точное место его размещения еще не известно.

Создание рифа позволит властям ОАЭ поддержать сохранение морской флоры и фауны, а также увеличить популяцию рыб в прибрежной части океана. Кроме того, убеждены авторы проекта, риф привлечет внимание туристов и дайверов со всего мира.

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