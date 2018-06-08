Сыктывкар, 8 июня, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Органы Следственного комитета РФ на транспорте начали проверку по факту аварийной посадки самолета Embraer ERJ 135/145 в аэропорту города Усинск Республики Коми. Самолет принадлежит авиакомпании «Комиавиатранс», он выполнял рейс КО164 Воркута — Сыктывкар. Аварийная посадка произошла в четверг, 7 июня, в 16:31 мск.

Komiaviatrans.ru Самолет Embraer

На борту самолета в момент ЧП находились 46 пассажиров и пять членов экипажа. При посадке воздушное судно повреждений не получило, медицинская помощь никому не потребовалась. Люди были размещены в здании аэропорта Усинск, а авиакомпания приняла меры по их доставке в пункт назначения. Вечером пассажиры были доставлены в Сыктывкар.

«По предварительной информации, причиной аварийной посадки стала вибрация и нагревание двигателя», — сообщили 8 июня в Северо-Западном следственном управлении СКР на транспорте. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Одновременно Северо-Западной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов по факту аварийной посадки.

Авиакомпания «Комиавиатранс» эксплуатирует вертолеты Ми-2, Ми-8 различных модификаций, самолеты L-410 и Embraer 145. Аэропорты базирования: Сыктывкар, Ухта, Усинск, Печора, Воркута, Инта, Усть-Цильма.