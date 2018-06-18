Москва, 19 июня, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 19 июня, отмечается Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. Дату учредили на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году, чтобы привлечь дополнительное внимание к проблеме сексуального насилия в условиях различных конфликтов: как международных, так и внутригосударственных.

Константин Маковский. Болгарские мученицы. 1877

«Изнасилование и сексуальное насилие в условиях конфликта — это террористическая и военная тактика, стратегически используемая для оскорбления, унижения достоинства и истребления людей, а зачастую и для проведения кампании «этнической чистки». Они являются неизбежным побочным результатом войны, и поэтому на них никогда не следует закрывать глаза», — отметил в своём послании генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

Под «сексуальным насилием в условиях конфликта» подразумевается изнасилование, сексуальное рабство, принудительные проституция, беременность, аборты, стерилизация, насильственные браки и другие формы сексуального насилия в отношении женщин, мужчин, девочек или мальчиков, которые имеют прямое или косвенное отношение к конфликту.

В 2007 году была создана инициатива «Действия Организации Объединенных Наций по борьбе с сексуальным насилием в условиях конфликтов». В ней участвуют 13 подразделений системы ООН. В рамках инициативы разрабатывают учебные, справочные и информационно-пропагандистские материалы для технического укрепления структур ООН, действующих в разных странах. В соответствии с материалами они принимают скоординированные и комплексные меры по борьбе с сексуальным насилием в условиях конфликта.

Во всем мире сексуальное насилие используется как тактика войны. Сейчас от этого явления часто страдают африканский и ближневосточный регионы. По оценкам специалистов-практиков, работающих на местах, на каждое зарегистрированное изнасилование, совершенное в условиях конфликта, может приходиться от 10 до 20 незарегистрированных. Более того, сексуальное насилие как тактику ведения действий всё чаще используют экстремистские и террористические группы.

Во время Косовской войны в 1998—1999 годах тысячи косовских албанок подвергались сексуальному насилию. Согласно сообщениям, поступившим в ООН, в ходе конфликта сербские военнослужащие вытаскивали женщин и девочек из их домов или из публичных мест. Многих женщин насиловали, некоторых из них содержали в сексуальном рабстве, неизвестное число убили. Других женщин заставляли раздеваться и проходить унизительный обыск либо угрожали им изнасилованием или убийством, если они не заплатят определенную сумму денег.

Сексуальному насилию во время военного конфликта подверглись и десятки тысяч жительниц Демократической Республики Конго. Только по официальным данным ООН, в провинции Южный Киву каждый день насиловали около 40 женщин. За период с 2005 по 2007 год там было зарегистрировано 14, 2 тыс. случаев изнасилования. В Северном Киву отсутствует полная статистика, хотя каждый месяц сообщалось в среднем о 350 случаях.

Применение сексуального насилия в условиях конфликта преследуется в судебном порядке как одно из самых серьезных нарушений международного права. Его определяют как военное преступление, преступление против человечности и в определенных случаях как составной элемент геноцида.