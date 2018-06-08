Томск, 8 июня, 2018, 12:01 — ИА Регнум. За конфуз, который 7 июня в ходе «прямой линии» с президентом РФ допустил губернатор Томской области Сергей Жвачкин, ему ничего не будет. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил политический обозреватель Василий Епанчинцев (Омск).

Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Жвачкин

«Глава государства сделал Жвачкину замечание, показав таким образом, что губернатор должен обращать внимание на то, как общается с людьми. Что касается самого Жвачкина, известно, что ему приходится работать в непростых условиях после «эпохи Кресса», который много лет руководил Томской областью (Виктор Кресс был в 1991—2012 годах главой администрации, а затем и губернатором Томской области — прим. ИА REGNUM ). И на последних выборах в 2017 году он показал не самый лучший результат, эта победа не стала «железобетонной» (в сентябре 2017 года на выборах губернатора Томской области за Жвачкина проголосовали 60,58% избирателей — прим. ИА REGNUM ). Таким образом, есть вопросы к устойчивости его позиций в регионе. Однако каких-то последствий для Жвачкина после общения с президентом не последует. Это не тот вариант и не те проблемы, за которые наказывают губернаторов», — считает собеседник ИА REGNUM.

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Напомним, в ходе «прямой линии» 7 июня президенту задала вопрос многодетная мать из Томска Наталья Журова. Она рассказала, что в 2010 году, встав в очередь на получение земельного участка, была 735-й, но за это время очередь продвинулась лишь наполовину. Кроме того, она подчеркнула: в регионе существует информация, что землю в регионе без проблем могут получить лишь семьи с четырьмя детьми, а у неё — трое.

Владимир Путин по видеосвязи связался с губернатором Томской области, который заявил, что встретится с томичкой:

«Я обязательно с ней лично встречусь».

В ответ Путин сделал Жвачкину замечание:

«С ней — это с Натальей Николаевной».

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Вечером 7 июня Жвачкин действительно встретился с многодетной томичкой, извинился за то, что «не расслышал» её имя в ходе «прямой линии», а также пообещал решить её проблему.

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«Стоит отметить, что у Жвачкина существуют проблемы с публичным позиционированием. Впрочем, это может быть недоработкой его консультантов. А может ему необходимо взять пример с новых губернаторов и пройти подготовку по типу той, которой подверглись многие нынешние управленцы (имеется в виду подготовка высшего резерва управленческих кадров в РАНХиГС, прим. ИА REGNUM ). У нас в Омской области временно исполняющим обязанности является Александр Бурков — выпускник программы подготовки управленческих кадров. Это публичный политик, у которого с пиаром и публичным позиционированием полный порядок. Он и имеет опыт хозяйственной деятельности, и подготовлен в рамках новой программы администрации президента, умеет решать как раз такие кризисные вопросы. А когда руководитель региона, подобно Жвачкину, говорит, что во всём виноват эффект «испорченного телефона», то это выглядит весьма странно (цитата Жвачкина: «Уверен, что корень проблемы — бездушие отдельных представителей власти, которые не могут толком объяснить людям их права. В результате и рождаются мифы, что бесплатную землю для многодетных дают только семьям с четырьмя детьми. Конечно, это не так», — прим. ИА REGNUM )», — подчеркнул Василий Епанчинцев.

Между тем, по словам политобозревателя, проблема с предоставлением участков многодетным семьям не нова и существует по всей стране:

«Земля есть — нет инфраструктуры. К участкам надо провести газ, свет и так далее. Кроме того, зачастую многодетным дают участки где попало, иногда даже на болотах, где строительство невозможно. А хорошие участки распродаются или раздаются «по своим». Я знаю, что Томск имеет большое количество частного сектора в областном центре. Возможно, перспективы развития города как раз упираются в реновацию этого частного сектора. При грамотном подходе это даст хороший результат. Ведь, как сказала многодетная мать из Томска, она хочет «пожить и воспитывать детей на этой земле». Таких людей надо поощрять, и сюда, конечно, не вписываются огромные очереди на земельные участки. В любом случае, сигнал послан, и Жвачкин простым объяснением уже не отделается, ему придётся вести тщательную работу не только с Натальей Журовой, но и со всеми многодетными семьями региона».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, «прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась 7 июня 2018 года. Этот прямой эфир с главой государства стал 16-м.

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