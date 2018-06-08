Калининград, 8 июня, 2018, 13:36 — ИА Регнум. В Калининградской области набирает обороты идеологический скандал, связанный с именем нового сквера. Спустя месяц после начала противостояния между сторонниками, условно говоря, «немецкого» и «русского» названия, выяснилось, что сквер уже как два года официально носит имя — «Сквер 70-летия Калининградской области». Почему региональные чиновники проигнорировали документ о присвоении территории имени, пока остаётся за кадром.

Gov39.ru 70 лет Калининградская область отметила в 2016 году

Предыстория конфликта. 7 мая 2018 года министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области опубликовало на своём официальном сайте призыв к калининградцам проголосовать за название сквера у Дома культуры моряков (в германский период в здании располагалась Кёнигсбергская биржа).

При этом организаторы фактически навязали горожанам имя «Биржевой», поскольку в тексте опроса подчеркивалось, что сквер уже «носит рабочее название «Биржевой», а сама формулировка звучала так: «Как должен называться сквер в Калининграде возле здания бывшей биржи?».

Возмутившись подобной «исторической преемственностью», патриотическая общественность предложила свой вариант — сквер Героям-морякам Балтики. Соответствующее письмо от ветеранов Великой Отечественной войны и ВМФ России было передано в канцелярию губернатора Антона Алиханова.

Однако глава региона отреагировал на просьбу ветеранов лишь в развлекательном формате, написав в своем «Инстаграме» хэштег со словами наоборот «Биржевой сквер героев-моряков имени Крузенштерна». А 21 мая на сайте правительства Калининградской области появилось сообщение о том, что название сквера — «Биржевой» — выбрало «большинство горожан».

Сквер с музыкальным фонтаном приехал открывать глава Сбербанка Герман Греф. Ожидалось, что на церемонии открытия будет официально озвучено имя нового места отдыха калининградцев. Но чиновники уклонились от любых названий сквера, и фактически на открытии он остался безымянным.

И вот вчера общественная организация «Русская община Калининградской области» обнародовала документ № 289 от 14 сентября 2016 года, подписанный председателем горсовета Калининграда Андреем Кропоткиным. Бумага называется «О присвоении наименования скверу в Московском районе города Калининграда — «Сквер 70-летия Калининградской области».

Согласно решению депутатов горсовета, в юбилейный для российского эксклава год скверу по Ленинскому проспекту, дом 83 присвоено наименование «Сквер 70-летия Калининградской области». Данное решение было опубликовано в газете «Гражданин» и размещено на официальном сайте горсовета Калининграда.

«Таким образом, — заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор «Общины…» Максим Макаров, — действия правительства Калининградской области были нелегитимными и ошибочными. А то, что председатель горсовета Кропоткин, обладая информацией об уже названном сквере в честь 70-летия Калининградской области, не выступил с соответствующим обращением, это вообще позорная ситуация».

Подводя итог, следует констатировать, что в этом громком общественно-культурном скандале, наконец, поставлена точка. Официальное название сквера отражает историю самого западного российского региона, рождённого Победой над фашистской Германией.