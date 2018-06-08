Москва, 8 июня, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Клиника пластической хирургии, в которой выполнили смертельную операцию по коррекции груди женщины, закрыта по требованию Росздравнадзора из-за грубых нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

У хирурга, 1524 Хирургия в средние века

Проверка показала, что два пластических хирурга работали в клинике без подготовки в ординатуре по профилю «пластическая хирургия». В ведомстве отметили, что пациенты получали лечение в амбулаторных условиях и за ними отсутствовал должный медицинский присмотр. Также специалисты установили, что учреждение не было оснащено необходимым количеством техники.

В отношении медицинского учреждения возбуждены дела об административных правонарушениях в соответствии с частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ.