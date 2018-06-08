Рим, 8 июня, 2018, 11:58 — ИА Регнум. Самое ожидаемое в Италии политическое событие пятницы, 8 июня — начало саммита «Большой семерки» в Канаде. Итальянские СМИ обращают особое внимание на два аспекта. Эта встреча будет дебютом на высшем внешнеполитическом уровне для нового премьер-министра страны Джузеппе Конте. Кроме того, саммит пройдет в атмосфере весьма сомнительного единства западного мира, и главную роль будет играть президент США Дональд Трамп.

G7italy.it Саммит G7. Италия. 2017

Незадолго до встречи Трамп принял решение о введении пошлин на некоторые виды товаров как для европейских, так и для канадских компаний, что едва ли положительно скажется на атмосфере саммита. Главы Франции и Канады Эммануэль Макрон и Джастин Трюдо уже успели прокомментировать решение Трампа в отнюдь не комплиментарном стиле.

Обозреватели итальянских СМИ, в частности Il Sole 24 Ore, отмечают, что это решение приведет США «в изоляцию» даже внутри «Большой семерки». La Stampa ограничивается тем, что выносит в заголовок перефраз высказываний Трампа: «Мы самые сильные в экономике, и G7 последуют за нами».

Поведение президента США воспринимается как неуважительное в отношении партнеров. 7 июня ряд итальянских СМИ подробно процитировали высказывания Владимира Путина, сделанные во время «прямой линии», о том, что данные американские пошлины фактически являются санкциями против Евросоюза.

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Кроме того, Трамп даже не собирается участвовать в этой встрече от начала до конца, отмечает Il Sole 24 Ore. Большую часть второго дня саммита он пропустит, формально — из-за предстоящей встречи с Ким Чен Ыном. Для характеристики такого решения Трампа журналисты используют слово «снобизм».

Другая важная составляющая саммита — первый выход на «большую сцену» для Джузеппе Конте. Итальянский премьер уже успел вступить в заочную полемику с отдельными коллегами по «Большой семерке». В частности — по вопросам о мигрантах в Европе и об антироссийских санкциях. Но вместе с тем Конте не подвергает сомнению то, что Италия — это часть и Евросоюза, и «Большой семерки», и НАТО. «Срединный путь» начнут искать как раз в Канаде.