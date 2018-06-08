Оттава, 8 июня, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Канада примет участие в наблюдении за выборами на Украине в 2019 году, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сообщает 8 июня «Укринформ».

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Соглядатай

По ее словам, выборы на Украине являются «важным моментом», поэтому Канада будет активно наблюдать за ситуацией в стране. В целом Оттава также увеличит финансирование канадский миссий, наблюдающих за выборами за рубежом.

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Напомним, на Украине 31 марта 2019 года пройдут выборы президента на пять лет. Расходы на выборы составят почти 2 млрд гривен ($76 млн). По данным социологов, рейтинг нынешнего президента Украины Петра Порошенко крайне низкий — его не поддерживают 81% граждан. В том же году 27 октября пройдут парламентские выборы IX созыва в Верховную раду.