Вашингтон, 8 июня, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на саммите «Большой семёрки», который начнётся сегодня, 8 июля, в канадской провинции Квебек, до победного конца. Глава Белого дома намерен сократить время своего пребывания на G7, чтобы встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на заявление Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

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«Президент Трамп покинет саммит G7 в Шарлевуа в 10:30 в субботу и отправится прямо в Сингапур», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

После этого вместо Трампа представлять интересы США будет заместитель помощника президента по международным экономическим вопросам Эверетт Эйссенстат.

Напомним, переговоры между главами США и Северной Кореи будут проходить 12 июня в Сингапуре в отеле Capella. Ранее Дональд Трамп заявлял, что к встрече всё готово.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит «Большой семёрки» пройдет 8−9 июня в районе Шарлевуа в канадской провинции Квебек. В рамках встречи президент США Дональд Трамп намерен провести двусторонние переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а вот с премьер-министром Терезой Мэй глава Белого дома вести переговоры отказался из-за неприязненных отношений.