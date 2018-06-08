Улан-Удэ, 8 июня, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Производство опытных образцов вертолетов Ка-226Т запущено на Улан-Удэнском авиационном заводе (холдинг «Вертолеты России») в Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Russianhelicopters.aero Вертолет Ка-226Т

«Завод… запустил производство опытных образцов машины (Ка-226Т)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для проведения испытаний будет изготовлено три вертолета, два фюзеляжа, а также агрегаты.

Справка ИА REGNUM : легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с двухвинтовой соосной несущей схемой при максимальном взлетном весе 3,6 т способен перевозить до 1 тыс. кг груза. Особенность машины заключается в ее конструкции, позволяющей легко установить как транспортный модуль для перевозки 6 человек, так и модули со спецоборудованием.

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