Брюссель, 8 июня, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Согласно докладу Организации Объединенных Наций (ООН), женщины в настоящее время составляют 48% мигрантов во всем мире. Эта проблема стала центральной в ходе Европейских дней развития в Брюсселе с целью разработки стратегии. Об этом сообщает Euronews.

David Stanley Женщины-мигранты

Эстер Накаджиго, представляющая молодежь Уганды, рассказывает, что в ее стране «70% населения — это люди моложе 30 лет, у них нет работы, денег и надежды». Поэтому многие женщины со своими детьми стремятся покинуть страну.

Женщины, живущие в условиях нищеты, могут найти работу в секторе персональных услуг, но чаще всего они работают в трудных условиях, без социальной защиты, а также становятся жертвами сексуальных домогательств. Некоторые сталкиваются с другими барьерами на рынке труда, такими как расизм.

Женщины, которые стараются найти работу и убежище за пределами своей страны, подвергаются многим формам насилия. Они часто становятся жертвами сексуальной или экономической эксплуатации. Заместитель директора Международной организации по миграции говорит, что пограничного контроля недостаточно для решения этой проблемы. «Все незаконные мигранты находятся в тяжелой ситуации, но насилие и эксплуатация чаще затрагивают женщин, и существует настоятельная необходимость в их защите», — сообщает заместитель директора МОМ.

В сентябре Организация Объединенных Наций проведет межправительственную конференцию для принятия всеобъемлющей программы по вопросам иммиграции и убежища.