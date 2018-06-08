Салехард, 8 июня, 2018, 11:44 — ИА Регнум. В Ямальском районе ЯНАО двое мужчин на снегоходе провалились под лёд, один из них погиб, сообщает пресс-служба администрации района.

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Инцидент произошел утром 8 июня на реке Родинская, один из мужчин смог самостоятельно выбраться на берег, сейчас он находится в больнице Нового Порта. Медики диагностировали у пострадавшего переохлаждение, его состояние оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Отмечается, что в регионе это первый случай гибели человека на тонком льду в этом сезоне.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Пермском крае под лед провалился гусеничный большегрузный трактор Т-75, два человека пострадали.

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