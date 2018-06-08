Москва, 8 июня, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Более 1820 км газопровода «Сила Сибири» уже построено, масштабный проект выполнен почти на 85%, сообщает 8 июня пресс-служба ПАО «Газпром».

Kremlin.ru Строительство газопровода «Сила Сибири»

"В данный момент линейная часть участка газопровода от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем построена на 84,4% (более 1820 км)», — говорится в сообщении.

Кроме того, строители завершили проходку второго тоннеля подводного перехода трансграничного участка газопровода через реку Амур. Выполнение проекта происходит в полном соответствии с установленным графиком, уточнили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году между российским «Газпромом» и китайской CNPC был заключен договор о поставках газа сроком на 30 лет. Документ предполагает ежегодную поставку 38 млрд куб. м газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири». В соответствии с дополнительным соглашением поставки начнутся 20 декабря 2019 года.

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